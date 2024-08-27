3旬男透過臉書約一名15歲少男一同出遊，2人一起用早餐、散步，卻在看電影時，對少男伸鹹豬手，稱自己只是「一時意亂情迷」才誤觸法網；彰化地院審結依對未滿十六歲之男子為猥褻之行為，處有期徒刑4月，緩刑2年，提供60小時之義務勞務，並應接受法治教育2場次。

起訴書指出，3旬男在2023年透過臉書認識當時年僅15歲的少男，2人相約一起吃早飯，還到山上散步，卻趁著少男休息時，用腳摩擦其下體，看電影時對伸魔掌，以此滿足個人私慾，少男家人得知後，報警提告妨害性自主。

男子在警詢及偵查時坦承犯行，辯護人表示，被告思慮不周、一時意亂情迷而誤觸法網，犯後坦承犯行、與告訴人達成和解，已知警惕，現有穩定工作，生活回到正軌，請從輕量刑，並提出被告工作照片、悔過書及和解書為證。

法院審酌，被告年近30歲，為了滿足性慾，撫摸少男下體，造成少男身心受到侵害，犯罪情節非輕，考量被告已坦承犯行，且對方不願意追究，依對14歲以上未滿16歲之男子為猥褻之行為，處有期徒刑4月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，且應向執行檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供60小時之義務勞務，並應接受法治教育2場次。