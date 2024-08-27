台中市今年刑事警察三等特考錄取率僅8％，台中市警察於烏日分局偵查隊偵查佐李旺青雖面臨勤務繁重、日夜顛倒生活，仍利用零碎時間學習，經3年苦讀，果然皇天不負有心人順利在今年考上巡官，預計受訓10個月後，可擢升2線1星的巡官。

李旺青是警專32期，於2015年從警專畢業後就被分發到台中服務，擔任8年的制服警察，後因對辦案有興趣，轉考偵查佐，成功踏入刑事偵查工作，屢破詐欺集團案件，績效斐然。即便平日的勤業務量相當繁重，常日夜顛倒，他仍利用零碎及勤餘時間埋首苦讀，在這次高中金榜，同事都替他感到開心。

李旺青高中今年刑事警察特考三等考試，預計經受訓10個月後，可擢升2線1星的巡官；烏日警分局分局長尤啓南也前往偵查隊張貼紅榜並致贈紀念品，除代表所有同仁予以衷心祝賀外，也提醒陞職就是責任的加重，期許能藉由不同職務歷練，將豐富刑事經驗傳承下去。

尤啓南也表示，今年刑事警察三等特考有425位到考，最終錄取34位，錄取率僅約8％，相當競爭。李旺青埋首苦讀3年，終於能在各方高手中脫穎而出，考上巡官，實屬不易，外勤單位工作時間日夜顛倒下還能苦讀上榜，令同仁感到與有榮焉。