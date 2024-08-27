中央大學台經中心27日發布8月消費者信心指數 (CCI)總指數為77.75點，創近4年半來新高，六項調查指標中有五項上升，其中，以「未來半年物價水準」增最多，月升4.47點，創3年又5個月來新高。

受凱米颱風影響，8月蔬果價格仍高、外食費也持續上揚，台經中心執行長吳大任坦言，看到民眾對未來半年物價信心指標提升也有些驚訝；吳大任進一步指出，即使8月股市震盪，但很快又回到兩萬兩千點之上，加上房市上漲，房屋為民眾最主要的家庭資產，當大家感受到變有錢了、家庭經濟轉強，消費能力也轉好，民眾能承受較高通膨壓力。

即使CCI總指數轉強，吳大任仍警示，接下來可能面臨兩大經濟風險，第一，美國經濟有陷入衰退循環的可能，這將是最主要經濟風險，尤其失業率快速攀升，恐怕出現薩姆法則，聯準會9月恐怕要一次降息2碼才有可能發揮政策效果。

第二個伴隨的風險則是AI有泡沫化的疑慮，吳大任認為，AI是未來發展趨勢，但仍無法轉換成同等值的售價，即企業若投資的產品無法在終端售價上獲得回報，恐怕會進一步反映在財報以及股價上。