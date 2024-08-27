凱米颱風過後，類鼻疽病例數持續增加，累計53例。疾管署表示，類鼻疽疫情已連續2周下降，不過上周仍新增6例個案，都發生在高雄市。國內類鼻疽個案今年累計60例，為2006年海棠颱風以來同期新高。

疾管署今公布國內上週新增6例本土類鼻疽病例，依據監測資料顯示，今年國內已累計60例本土類鼻疽確定病例，為2006年以來同期最高，與2005年同期相當；其中53例為凱米颱風後確診個案，居住地分布為高雄市41例、臺南市6例、臺中市3例、屏東縣2例、嘉義縣1例，其中7例死亡。

疾管署說明，上周新增個案皆居住於高雄市，年齡介於 50多歲至70多歲，發病日介於7月31日到8月15日，皆具慢性病史，1例有汙水、土壤等相關環境暴露史；目前6例個案均於一般病房住院治療中。

疾管署說明，引起類鼻疽的類鼻疽桿菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或汙水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，造成颱風後1個月內確診個案增加。

疾管署提醒，類鼻疽常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，請留意自身健康狀況，有疑似症狀儘速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案通報與診治。