國民黨籍屏東縣議長周典論27日遭屏東地院依總統選罷法判處有期徒刑4年、褫奪公權6年，併科罰金500萬元，對此，周的小女兒周芸均表示判決不公，周典論也稱，對判決結果表示遺憾，將會上訴，悍衛清白。

周典論指出，檢調將工作費用，當成是購買連署書的費用來辦，以及檢調偵辦內容中竟然出現「上面指示」等對話內容，引發各界聯想，致使檢調偵辦的意圖倍受質疑。

周典論強調，他仍深信台灣的司法是公平、公正的，他將委請律師提出上訴，悍衛自己的清白，也相信司法最後一定能還給他公道。