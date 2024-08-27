永豐金證券歷時一年訓練AI學習機制展現成果，深化生成式AI技術於台股交易的結合運用，於大戶投APP最新上線「AI市場輿情」與「今日新聞快訊」2項功能。永豐金證券表示，透過Azure OpenAI gpt-4 turbo模型開發的智能應用，讓客戶在每日盤前都能快速掌握目前市場最重要的新聞快訊，以及168檔熱門台股標的消息面的多空看法。

面對市場多變難測，投資人總會問為何大跌／大漲？多空如何評斷？交易熱門股好嗎？永豐金證券觀察到，多數投資人高度關注台股權值股，及產業熱門股的新聞動向，但常遇到2大痛點，個股消息面資訊多來不及消化吸收，以及閱讀大量新聞，也不易掌握市場對個股的多空看法。

永豐金證券將生成式AI技術落地應用至大戶投APP「AI市場輿情」功能，並透過市場輿情橫條圖的顏色佔比（紅色-樂觀，灰色-中立，綠色-謹慎）讓客戶快速掌握目前市場消息面的多空看法，藉此協助客戶進行投資分析。

以台積電為例，投資人只要在大戶投APP輸入股票代號，點擊「新聞」欄位，即可看到「AI市場輿情」功能，系統會顯示前一日台積電最重要的新聞摘要，以及市場輿情的多空訊號佔比。永豐金證券強調，「AI市場輿情」功能所取用的新聞來源排除廣告、詐騙、不公正、不正確的資料，並且剔除股票推薦的相關內容。

永豐金證券提醒，AI市場輿情每日針對168檔熱門台股標的，透過AI智能演算彙整公開資訊僅供用戶參考，提供新聞摘要非投資建議，投資人投資前應審慎考量本身之需求與投資風險。

永豐金證券表示，應用生成式AI技術，遇到最大的挑戰是要讓GAI聽懂人類的指令，並且可以正確地生成所需資訊，歷時一年不斷的訓練AI學習機制，才讓「AI市場輿情」順利上線，目前該功能也設有客戶回饋機制，在大戶投APP蒐集到的客戶評價未來都會成為生成式AI技術優化的一部分。

另針對台股整體行情，大戶投APP總覽頁提供投資早報「今日新聞快訊」，同樣使用生成式AI技術整理新聞重點，再由永豐投顧針對該新聞進行重點與後續關注事項提醒。看準AI應用與數位轉型密切相關，永豐金證券透露，下一階段的生成式AI應用會更加智能，預計針對客戶的庫存標的，提供客制化的每日新聞內容。