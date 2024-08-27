台南市安南區40多歲葉姓保母，上周二（20日）照顧5個月大的吳姓男嬰時，因餵完奶後男嬰突然異常哭鬧，緊急送醫竟發現腦溢血。吳嬰父母質疑葉女隱瞞真相提告傷害，經檢方認定罪嫌重大聲押葉女後，台南地方法院今（27）日裁准。

法官指出，葉女依卷內事證，足認涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》第112條第1項前段、《刑法》第277條第1項成年人意圖對兒童犯傷害罪、《刑法》第286條第5項、第286條對於未滿7歲之人犯妨害幼童發育罪等罪嫌疑重大；至於檢察官聲請書所指被告涉犯《刑法》第286條第5項、第3項後段的對於未滿7歲之人犯妨害幼童發育致重傷害罪嫌部分，尚待治療及釐清，難認此部分的嫌疑。

不過，葉女供述內容與卷內事證不符，有事實認定有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，具羈押原因；加上葉女所為難認以命具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，足以確保追訴、審判程序的順利進行；再參酌葉女本案犯行危害社會治安程度，權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、葉女人身自由的私益防禦權受限程度，有羈押的必要，應予羈押。

葉女指出，她從事保母工作3、4年，本月20日中午餵完牛奶，男嬰隨即哭鬧，聲音有如喉嚨卡痰般異常，她驚見男嬰臉部漲紅、雙手僵直抽搐，一邊抱起小孩安撫，一邊叫就讀高中的兒子幫忙打電話呼叫救護車，同時也通知吳母，還依救護員指示不停拍背；不料，嬰兒送醫後被檢查出腦溢血，經轉院到成大醫院動開腦手術。

據了解，吳家質疑男嬰在葉家被照顧不當，意外造成頭部受創，一度要求察看屋內的監視器影像畫面未果，質疑葉女掩蓋真相，21日向警方提告葉女及其兒子涉及傷害罪；警方22日查扣葉女的手機、平板電腦後，發現葉女提供的畫面，獨缺男嬰出事時的關鍵影像，對方雖解釋事發時並未錄影，但警方仍設法還原手機與電腦資料，釐清說法真偽。

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