市議員施志昌與地方居民體驗平時等候公車的情況。（李京昇攝）

台中市外埔區三崁里甲后路上長年沒有公車候車亭，地方盼新設公車候車亭，市議員施志昌接獲陳情，27日邀集台中市公共運輸及捷運工程處等單位會勘，希望協助地方設置候車亭減少長輩與學童，免於日曬雨淋之苦，預計最快9月底完工，未來也期待在偏鄉逐步新設候車亭。

在地居民林月鳳表示，甲后路以往只有1班公車班次，在地方、民代努力下，終於增加到7個班次，除了地方長輩有就醫、去菜市場等搭車需求，鄰近學生會搭車，到致用國中、外埔國中、國小與大甲高中上、下課。

三崁里長林月草說，學生、長輩都非常仰賴公車，尤其長輩因為兒女出外工作，就只能搭車車，但錯過1班就得等至少1個小時，大家深怕錯過車，都得日曬雨淋，只能撐把傘在大太陽或豪雨之下等車，因此希望能設置公車候車亭。

施志昌表示，甲后路是三崁里在地居民往大甲、后里與外埔市區的必經之路，但偏鄉交通不便，經常等車就超過半小時，鄰近有200戶、1000多人的人口密集社區，他與地方爭取增加公車班次，最近聽聞鄉親陳情沒有候車亭，他1年多來幫忙爭取雙向各設置1座候車亭，希望讓在地鄉親等公車不必再擔心天氣。

市府公捷處代理科長許樺軒提到，候車亭設置有時牽涉私人用地問題，增設時必須取得地主同意，這2座候車亭經歷過多次會勘與用地取得的協調，近日將進場施工，工程總經費約70萬元，預計9月底完工。