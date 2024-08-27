國土計畫法預計明年4月30日上路，原住民族聚落的規定不時引起各地反彈，縣府原民處長雲天寶27日指出，經竹縣積極爭取保障原住民土地使用權益，內政部對農業發展地區第4類「原住民族聚落」雖仍以3戶以上劃設，但2戶以下「散居」住戶權益，原民會將另訂「原住民族土地使用規則」保障，並擁有「聚落」同等土地使用權益。

國土計畫法認定原民地區50公尺範圍內，有3戶以上屬於聚落，土地功能分區將列為農業發展區第4類，土地可開發做為住宅、店面及營業使用，3戶以下不認定聚落，土地將列為國土保育地1類或2類都不能開發，將影響原民權益。

縣府原民處調查尖石五峰2鄉在2016年5月1日前既有建物共有7463棟，按照國土法功能分區，無法劃入農4區域的3戶以下有1137棟，約有1100戶將列為國士保育地，引起原鄉民眾強烈反彈。

雲天寶指出，日前原民會主委曾智勇出席新竹縣首屆原住民族運動會，談及國土計畫法相關議題，同意將在9月邀集各縣市主管機關召開「全國原住民行政會議」，他希望中央能針對原住民土地使用規則訂定合法房屋認定標準，便於105年5月1日前存在的既有合法房屋能就地合法，別讓地方執行時不清不楚，屆時還得到處請示，徒增困擾。

地政處長古瓊漢表示，新竹縣共計17萬餘公頃、57萬多筆土地，均依中央訂定原則及土地屬性劃設為適當功能分區，7月召開新竹縣第4次國土計畫審議委員會審議通過「新竹縣國土功能分區圖草案」，日前將成果報送內政部審議。

古瓊漢指因各地民眾對國土計畫農業發展地區的資源投入、農民權益保障、未來土地使用管制、土地使用強度及違規裁罰等議題有諸多疑義，均屬中央各主管機關權責，縣府將持續參與研議，加強宣導及溝通，以利制度轉軌順遂。