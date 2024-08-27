《大新聞大爆卦》網路投票結果。（圖 / 取自中天YT）

民眾黨前立委、台中市府顧問蔡壁如今（27）日遭爆料選戰資金申報不實，儘管她強調一切合法，但仍引起討論，而一份以相關事件為題的網路投票結果顯示，有高達6成的網友認為，這次事件是民眾黨互鬥，他們沒救了。

據《鏡週刊》今報導，蔡壁如2024年參選立委期間，涉以逾300筆交通費為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實，恐有偽造文書之嫌。而對於指控，蔡壁如在臉書發文回應，選舉期間有許多志工來幫忙，為了感謝他們，自己都用車馬費的名義支付錢給他們；她強調已諮詢會計師，一切合法合規，「謝謝大家的關心」，也隔空向台中市長盧秀燕致歉。

中天政論節目《大新聞大爆卦》今天下午在節目進行直播的同時，以「民眾黨假帳風暴再燒！蔡壁如這時驚爆涉申報假帳破百萬，怎回事？」為題即時意見調查，本次投票共有3個題目，分別為「綠追殺，不能讓藍割小草」、「白互鬥，沒救了」、「真的有問題」。

截至下午3點半，已有高達8千多人參與此投票，其中60%的人投給「白互鬥，沒救了」，為所有選項最高；「綠追殺，不能讓藍割小草」次高，獲30%票數；「真的有問題」第三，10%的人投給該選項。