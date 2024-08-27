65歲綜藝天王胡瓜去年傳出烏龍緋聞，被爆料專寵小他44歲的樂天女孩熊霓。胡瓜隨即否認，之後卻又爆出案外案，熊霓原來早名花有主，與徐薇獨子江大成曖昧，當時胡瓜動怒反批江大成為何不第一時間澄清，害他背黑鍋。而今(27日)媒體報導，熊霓傳出已和經紀公司解約，目前沒節目上，時代創藝稍早也承認解約一事。

去年在胡瓜帶領下，曾與熊霓等藝人一起登上金鐘獎紅毯，今年5月傳出熊霓在《綜藝大集合》中「被消失」，當時經紀公司回應熊霓是因為節目運動太激烈導致舊疾復發，未來工作以啦啦隊或練跳鋼管舞為主，求證胡瓜則被冷回：「我不知道」。今據《Ettoday新聞雲》報導，熊霓傳與經紀公司時代創藝解約，沒賠違約金，對此兼任女兒經紀人的熊爸稍早證實了。

熊霓臉蛋甜美、身材火辣。（圖／翻攝自michelle02_14 IG）

胡瓜（左）、熊霓（右）去年一起參加金鐘獎頒獎典禮。（圖／中時資料照）

熊爸表示，解約主因是「現在沒有節目可以上」，因此雙方決定「提前結束工作」，未來熊霓不會消失，仍會參加啦啦隊活動和教跳舞的課程工作。至於和江大成的戀情，熊爸仍以「好朋友」稱呼對方，但不忘補充「熊霓好朋友有很多」。而熊爸最近開了海鮮餐廳，透露女兒很孝順，沒工作時都會回家幫忙。

熊霓的爸爸證實女兒跟經紀公司解約。（圖／翻攝自michelle02_14 IG）

胡瓜去年9月爆出與熊霓的緋聞，還傳出惹正宮丁柔安不開心，胡瓜之後跟丁柔安等人舉行媒體餐敘，強調夫妻感情沒問題，最心疼另一半遭受莫名的壓力。他強調自己行得端、坐得正，「我說過很多次，如果我有犯錯，大家照實報導都沒關係。」他也批評江大成不出來說實情，「如果當時就在一起，為什麼都不出來澄清？你（江大成）應該出來幫你女朋友喊冤一下吧」，並表示沒收到對方新出的書。

徐薇兒子江大成傳出與熊霓早有曖昧情愫。（圖／翻攝自tachengchiang IG）

而江大成則在上節目時喊冤致歉說：「其實我不知道為什麼會有這個誤會，和瓜哥新節目的製作單位和瓜哥助理一直都有在聯繫，但也是跟瓜哥說聲不好意思，希望有機會親自送書給瓜哥」。對於解約傳聞，前經紀公司時代創藝表示：「熊霓因從小習舞身體有舊疾需留意與保養，她希望能延續所學專長，以舞蹈及授課為主，公司予以尊重，提前結束合作關係。」