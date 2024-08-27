開學日將屆，雲林縣政府為杜絕登革熱入侵校園，超前部署3周前即進行校園環境清潔消毒工作，27日雲林縣長張麗善前往元長鄉元長國小了解校園整備狀況，強調至本月16日，全台本土、境外移入登革熱仍有300餘例，目前雲林縣登革熱病例為0，希望從校園作起擴大至社區，共同守住登革熱0病例。

為徹底杜絕登革熱疫情入侵，雲林縣學校開學前全面進行校園環境清潔消毒工作，27日張麗善在縣議員蔡明水、縣教育處長邱孝文、新聞處長陳其育等人陪同下，前往元長國小實地視察校園環境。

張麗善表示，依衛生福利部資料，截至8月16日全台累計本土登革熱病例166例，境外移入病例167例，顯示登革熱流行疫情風險仍高。雖然目前雲林縣登革熱病例為0例，但大家還是要防範未然。

張麗善說，縣府要求縣內所有學校自開學前3周進行校園清消工作，務必於開學前全部執行完畢。感謝各鄉鎮市清潔隊及縣環保局配合，以及師生在校園巡檢清除孳生源，共同完成環境整頓，未來將結合社區全面杜絕登革熱孳生源，以降低登革熱疫情發生風險。

張麗善提到，為強化登革熱防疫知能，除請學校老師口說宣導，也將防疫事宜結合書法、作文、繪畫等比賽，讓學生們更認識登革熱。提醒大家如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師近期旅遊活動史，從校園開始宣導起，讓家長在家放心，孩子上學安心。

元長國小校長王曉萍指出，校方全力進行校園環境清消，每周定期巡檢孳清，落實「巡、倒、清、刷」與積水清除，配合「病媒蚊孳生源自我檢查表」，確實掌控校園環境狀況，避免孳生病媒蚊。