欣葉鐘菜店景。（欣葉鐘菜提供）

臺灣米其林指南於今（27）日公布2024年星級餐廳名單，〈欣葉 ‧ 鐘菜〉連續三年摘下一星殊榮，讓台菜與世界接軌。

〈欣葉 ‧ 鐘菜〉品牌營運協理黃麗姝表示，連續三年獲得米其林肯定是身為餐飲業者很大的鼓勵與榮耀，會持續兢兢業業，思索如何將款待服務精神、為客人量身打造每一場宴席的文化更精進，並以台菜為底韻讓客人盡興品嚐台灣味，傳承台菜文化中最迷人的秀雅滋味。

〈欣葉 ‧ 鐘菜〉品牌主廚吳志偉進一步指出，連續三年獲得肯定，這份榮耀歸功於〈欣葉 ‧ 鐘菜〉所有同仁，開心也充滿感謝，尤其面臨餐飲業大量人力短缺的情況下，團隊持續凝聚向心力與高昂士氣、通力合作，欣葉・鐘菜將繼續尋找更多優質食材，演繹台灣在地風土滋味並發展屬於欣葉的台菜味型。

欣葉鐘菜店景。（欣葉鐘菜提供）

欣葉鐘菜店景。（欣葉鐘菜提供）

獲得米其林一星殊榮後，〈欣葉 ‧ 鐘菜〉業績穩定提升，因位於國際級酒店的環境下，來自國外的貴賓逐漸增多，品牌營運協理黃麗姝表示，目前每月來客數逾10000人次，海外客群約佔5％，整體人數都持續穩定成長，平均客單價約1500 元至2000 元不等，近年海外客群中以韓國居首、日本和歐美居次，而香港與東南亞客群也有明顯成長趨勢，顯見台灣料理是具有國際吸引力的。

摘星也讓欣葉‧ 鐘菜朝向更細緻、有感的餐飲體驗邁進，黃麗姝表示，從迎賓服務開始，點餐說菜、酒品搭配、茶飲知識等皆定期舉辦教育訓練，菜單也提供英日文翻譯及過敏原標示，讓來自海外的旅客能感受到最友善的接待及體驗。

欣葉鐘菜店景。（欣葉鐘菜提供）

主廚吳志偉也帶領廚師團隊建立工藝單，從原物料管理、品項、份量、作業流程、成品表現到風味標準等，讓餐點品質更趨穩定及一致性，同時也努力朝永續發展進行，有計畫逐步增加有機與友善養殖的食材比例。