此前法國檢方在周一表示，俄羅斯出生的杜洛夫於周六晚間遭逮捕，此為調查該平台涉嫌兒童色情、毒品走私和欺詐交易等犯罪行為的調查的一部分。

俄羅斯國家下議院主席Vyacheslav Volodin說，雖然沒有證據，但美國試圖透過法國，來控制Telegram。

他說，Telegram是少數美國沒有影響力的社群平台，也是全球最大的網路平台。「在美國大選之前，對拜登來說，控制Telegram是很重要的一件事」。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則在周一表示，這次逮捕沒有涉及任何政治動機，「這是司法調查的一部分，絕不是一個政治決定。逮捕取決於法官的決定」。

Telegram的公司總部位於杜拜，擁有近10億用戶，在俄羅斯、烏克蘭和前蘇聯加盟國特別有影響力。而且在俄羅斯入侵烏克蘭後，該款App已經成為雙方傳播戰爭資訊、甚至未經過濾內容的主要來源。

分析人士說，該平台已經成為戰爭的「虛擬戰場」，並且被普丁、澤倫斯基和其他官員大量使用。