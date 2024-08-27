花蓮縣一名育幼院遭踢爆長年虐待安置兒少、霸凌院生，甚至還將孩童綑綁在輪椅上曬太陽、限制上廁所，人本教育基金會與民進黨立委林月琴、沈伯洋等人，今天在立法院透過院生錄音檔，揭發院內人士的不當行為，要求縣府積極介入。社會處表示，已依法辦理相關程序，9月初會決定後續處置。

人本教育基金會指出，日前接獲申訴稱，該所育幼院長期接受安置兒少，卻涉及虐待、霸凌多名院生，經訪談後發現，有的院生被保育員用熱溶膠棒或帶刺藤條綁在一起，打在背上衣服蓋得到的地方，且每周大約打4次，負責人也會拿木頭椅跟塑膠椅丟院生，甚至打巴掌，且院生逃院回去後，被安排住在廢棄的舊院舍長達1年之久。

今年4月20日，另名院生不聽勸爬到高處，被迫同意坐在輪椅上4小時，期間因遭綑綁感到不適掙脫，沒想到竟被用細棉線、膠帶及魔鬼氈綁重綁3層，且被推到球場曬太陽並疑遭餵食餿水；5月初某假日下午，該生因被懷疑偷東西，不僅手腳遭膠帶綑綁，甚至被迫罰站在裝有資源回收物的資源回收籃裡，直至晚間才被解開，期間還被執行長譏笑「弟弟的手像哆拉A夢」。

人本教育基金會表示，該院院生普遍害配因分配到的工作如拖地、曬衣服或功課沒做好，遭保育員和生輔員用衣架打，儘管院生曾向縣府主責社工談及自己被打的事情，但後來都沒有下文；且育幼院長期虐童，又是被評鑑丙等的家族企業型兒少安置機構，質疑縣府社會處是否知情，甚至有無輔導措施。

縣府社會處長陳加富表示，輪椅綑綁案據調查在4月中旬發生，縣府在6月7日接獲通報後，依兒權法相關規定和兒少機構管理辦法進行程序處理，並邀請專家、法界人士開過2次會議，預計9月初召開最後1次會議，決定相關處置。

陳加富說，機構評鑑依據衛福部所定標準評鑑，若被評丙等機構，地方政府進行半年輔導期，再複評，縣府都給予相關支持資源，希望機構能給院生最佳照顧。至於受虐孩子，主責、院內社工都給予關注、照顧，尤其心理輔導部分，資源都進入，希望孩子心情穩定，繼續生活、就學。

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