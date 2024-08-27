民眾黨主席柯文哲近日深陷多項爭議，許多民調也顯示其支持度下降。資深媒體人黃揚明就民調分析，直言民眾黨「還沒死透」，支持度沒跌到5%以下，還有其能量和底氣，不過底氣會隨著柯P是否還會被爆出其他事件而有變化。

《鏡新聞》今（27）日公布2024年八月政經民調第十九波調查結果，政黨支持度的部分，民眾黨為14.4％，較上月下跌3.7個百分點；《美麗島電子報》昨公布的民調則顯示，民眾黨的好感度21.9％，較上月暴跌9.7個百分點；反感度65.3％，較上月爆增至15.7個百分點。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，柯文哲因近期的爭議而受重傷，但民眾黨到2028年以前，每年還是有1.5億政黨補助金以及8席立委，且2026年還有議員選舉可以拚。

黃揚明並針對近期的民調分析，認為民眾黨支持度的跌幅「還沒死透」，第三勢力還是有能量，若要死透可能會跌到5％以下，不過目前數據顯示民眾黨還有一些底氣，不過這些底氣會跟著柯文哲未來是否還有其他事件而有所變化。

鏡新聞民調由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年8月24日至8月25日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話554人、手機545人，共1,099份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.96%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/。經費來源為鏡電視。

《美麗島電子報》民調規劃者為戴立安，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍之年滿20歲的民眾。調查時間為2024年8月21日至8月23日，方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。