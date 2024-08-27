「食人菌」引發的「暴發性溶血性鏈球菌感染」在日本暴發。

「食人菌」引發的「暴發性溶血性鏈球菌感染」在日本爆發，今（2024）年以來已有1333人感染、250人喪命，創歷史紀錄，當中以傷口傳染細菌的途徑最廣。日本厚勞省呼籲民眾多洗手、清潔傷口及戴口罩來預防感染。

《產經新聞》報導，暱稱為「食人菌」或「噬肉菌」的A型鏈球菌，在日本引發「暴發性溶血性鏈球菌感染」病例創紀錄，日本國立感染症研究所的報告顯示，截至11日，今年以來已有1333名患者，遠超過去（2023）年的941人，今年已有250名患者喪命，遠多於去年的160人。

病例發生區域以都會區最引人注意，截至11日，東京都累計184例，神奈川縣91例，截至18日，大阪府有76例；若以感染途徑來看，經由傷口感染的患者有288人，佔整體的44％，經由打噴嚏等飛沫傳染途徑的患者有59人，佔9％。

我衛福部報告指出，A型鏈球菌是人類傳染病中常見的致病菌，多藉由呼吸道經空氣傳染或接觸性傳染，常存在於喉頭及鼻咽部，引發猩紅熱、鼻咽喉炎、中耳炎等疾病。

報導指出，少數情況下會引發「暴發型疾病」，患者出現發燒、全身劇痛等症狀，症狀也會迅速惡化，死亡率高，也會伴隨休克症狀，包括肢體壞死及多重器官衰竭，有些患者甚至在發病後數十小時內死亡。

日本厚勞省指出，目前尚無疫苗，呼籲民眾多洗手、清潔傷口及戴口罩來預防感染。