台東縣池上鄉獨步全台推出「書法路牌」，因部分字體不易辨識引發爭議，池上鄉公所昨坦承執行法規疏失，已發文函釋主管機關釐清道路交通標誌標線設置規則，還用路人安全。對此，交通部今表示，不符規定也不是很適當，將發通知請當地改善。

交通部表示，「道路交通標誌標線號誌設置規則」中規定，路牌皆需採用正體字，書法字不符規定，可能造成辨識上的錯誤認知，不是很適當，且台東縣也未通報，後續交通部將發通知請當地改善。

交通部提到，路牌的字體大小都有標準尺寸，英文字與數字也有，提供設施機關參考，由於路牌是給不特定用路人看的，若標誌標線相關設施未依規定辦理，因此延伸出意外事故，甚至需要國賠時，須由該設置機關負起相關賠償責任。

交通部指出，目前標誌標線設置規則有提出試辦計畫，地方若有更好的構想，可提出試辦規畫給交通部審核，例如高雄就有「標線形圓環」，另其他縣市也有提出重機車格的試辦計畫，再觀察試辦成效，若效果不好就恢復原樣，效果佳則可考量擴大辦理。