為歡慶「拳擊女王」陳念琴於2024巴黎奧運勇奪拳擊女子66公斤級銅牌，新竹市政府將於8月30日17點在巨城購物中心噴水廣場舉辦「2024巴黎奧運英雄見面會」，陳念琴與教練柯文明也將到場與市民同歡，由民間業者免費提供1000杯冰黑糖珍珠厚奶茶兌換券，與市民共享榮耀。

2024巴黎奧運英雄見面會8月30日登場，市府送千杯珍奶券及百張簽名卡與市民同歡。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

代理市長邱臣遠指出，為恭喜念琴榮獲巴黎奧運銅牌，創下目前生涯在奧運會場上的最佳成績，更是竹市在奧運場上的第一面拳擊獎牌，為感謝選手與教練們的辛勞，市府加碼選手奧運獎勵金至50萬元，教練獎勵金至25萬元。

市府日前設立集氣牆及錄製加油影片，邀請陳念琴與柯教練凱旋歸國喝爆珍奶，獲民間業者響應，於英雄見面會提供1000杯冰黑糖珍珠厚奶茶免費兌換券。

市府教育處表示，2024巴黎奧運英雄見面會將於8月30日17點，在巨城購物中心噴水池廣場舉行，於16點30分開放民眾排隊，前100名可獲得親筆簽名卡片及上台合影機會，歡迎市民朋友一起到巨城廣場為竹市之光喝采。