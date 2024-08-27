台新金控27日舉辦線上法人說明會，聚焦新新併後續。台新金總經理林維俊說，應該要尊重合意併購，如果縱容敵意併購，以後市場就沒有合意併購的空間，他相信金管會也不會認同，然對於新光金股價大漲，與台新金出價拉開，也首度鬆口表示，三家公司的股價都在變動，台新金會在適當時間，不排除調整換股比例。

台新金控和新光金控董事會於上周(22)日通過合併計畫，以兩家金控業務互補、綜效顯著，合併後銀行、保險及證券規模及市占率將顯著提升，為客戶提供更多元、豐富的產品選擇與服務體驗，進而成為政府所推動讓臺灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」的一大助力。

台新金稱，這項合併案亦是金融史上首樁金控的合意併購案，對於臺灣金融發展以及股東、員工和客戶都是最好的選擇，雙方攜手合作將共創營運榮景與股東價值。

對於中信金高價搶親，林維俊表示，開放敵意併購的規範，並非打壓合意併購，金管會先前放寬敵意併購門檻，也還是合意併購為優先，用意絕非用敵意併購取代及壓抑合意併購，如果以公平競爭理由來同意敵意併購，干擾合意併購，將會造成本質上不公平，更會造成金管會在後續監理的難度。

台新金上半年稅後淨利106億元，較去年同期成長19％，每股淨值為13.93元，每股稅後盈餘0.74元，年化股東權益報酬率為11.17％；在營收表現方面，主要成長為淨利息收入挹注及淨手收，年成長分別達14.2％及8.5％。值得一提的是，子公司台新人壽的業務表現方面，累積初年度保費收入為128億元，市佔率由去年底的1.89％成長至3.42％，業界排名為第13，台新人壽負債成本率持續下降，由去年同期3.85％下降至本季度3.79％。