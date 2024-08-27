民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波未平，又遭爆出拿4300萬現金買商辦，柯回應是拿選舉補助款做個人使用，引發討論。曾跑房地產線的媒體人林裕豐表示，柯文哲用現金購屋很奇怪，一坪約88萬可以選在其它更好的地段、樓層，甚至該棟就有閒置的辦公室，但卻偏偏選在那一間，是因為柯只想跟自然人用現金交易，該地段也不會被房地產記者發現，把現金變個人資產後還能等都更，這些貓膩都是柯文哲最好的選擇。

台北市議員林延鳳26日召開記者會，指出民眾黨主席柯文哲今年5月10日以本人名義，用4300萬元現金購入濟南大樓三樓之48.76坪商辦。對此，柯文哲回應，參考他黨的慣例，選舉補助款3分之2可以歸個人，「用那個錢去要設一個個人的辦公室」。

台北市議員林延鳳26日召開記者會，指出民眾黨主席柯文哲今年5月10日以本人名義，用4300萬元現金購入位於「林森濟南路口」濟南大樓三樓之48.76坪商辦。圖為濟南大樓外觀。（劉宗龍攝）

曾跑房地產線的前記者林裕豐昨在政論節目《關鍵時刻》表示，柯文哲買商辦的過程，真的有非常多的貓膩，除了位置在立法院旁邊外，找不到其他任何優點，但外界覺得的貓膩，對柯文哲來說都是最好的選擇。

林裕豐指出，那間房子48.76坪買到4300萬元，一坪88.2萬，可以買在南京東路四段跟敦化北路、小巨蛋，甚至舊一點的信義區；該棟濟南大樓有12層，最高價可以買頂樓，但柯文哲卻買在三樓；且那棟大樓因為產業沒落，很多辦公室都是空的，為甚麼柯文哲不買其它間、其它樓層？

林裕豐續指，該商辦附近一坪租金約1000到2000元，回推每坪買價70萬到75萬才合理，但柯文哲是用88萬來買，投報率只有2%，到底有甚麼好買的？林裕豐也提到，柯文哲用現金買房是非常奇怪的事情，該房來已經有租客、柯也一定看過租約，租金大約一個月6萬元，以房價4300萬計算，若跟銀行貸款8成，就可以用租金打平利息，完全不需要動，所以用現金買非常奇怪。

對於種種貓膩，林裕豐爆料，因為其它間都是公司戶，沒辦法讓柯文哲在5月20日之前買到，柯文哲要用現金直接買斷，只能跟自然人交易，而原屋主「陳姓自然人」也被查出是民國六十幾年就持有的一手屋主。

林裕豐也指出，房地產記者每周都會去查有名的商辦被誰買到，但是柯文哲選在濟南大樓，如果不是有議員爆料，房地產記者根本不會知道，現金進去就變成柯的資產，要是之後突然都更，那就清水變雞湯了。