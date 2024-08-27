花蓮某育幼院多年來發生多起兒童不當對待事件，立委林月琴及民間團體今（27）舉行記者會，揭露事件真相，呼籲政府重新審視社福考核制度，重視安置機構及相關措施。對此社家署回應，未來會考慮調整社福考核規定，也會加強外部稽查機制。

花蓮爆出育幼院孩童遭綑綁超過4小時、被禁止上廁所，只因機構認為他有過動傾向，更有多位孩童被毆打、住宿環境惡劣、未經允許任意搜查私人物品等狀況。

林月琴表示，現行社福考核規定強調轄內安置，「可能造成為了轄內安置而轄內安置」，而無法考量機構好壞及孩童權益，導致孩童陷更不利狀況；當機構人員知情而未通報，就可能被裁罰，因此機構內可能發生集體噤聲、隱瞞狀況。

林月琴說明，目前機制無法防範上下交相賊狀況，呼籲衛福部重新檢視轄內安置必要性，並研議揭弊者條款。此外，民間團體也指出，部分部分兒少曾試圖向他人求助，卻一無所獲，政府應設立家外安置兒少的獨立監察制度，保障兒少權益。

社家署副署長周道君回應，目前輔導縣市做兒少安置，考量越接近他們原本生活環境越好，基本上優先以轄區內安置為主，但個案有需求時，也會考量兒少最佳利益，進行跨轄安置。

周道君表示，現行社福考核規定，的確可能導致政府怕影響考核分數，而避免幫兒少跨轄安置，造成兒少繼續待在轄區內機構、甚至權益受損。對此，衛福部未來會和地方政府討論，修改考核標準及相關指標，讓技術層面更客觀。

針對監察制度，周道君指出，現行安置機構已有定期評鑑的機制，也有不定期的稽查制度，未來會持續與地方督導、協調，讓稽查制度能有更好結果。另，有關兒少求助無果部分，周道君說明，安置兒少時都會給予足夠表意權，過程中也提供機構內、外申訴管道，當機構內申訴無效，他們可以向地方政府申訴，政府一定會處理。