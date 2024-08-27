●估值極具吸引力

輝達目前基於獲利預測的預期本益比為48倍，相較之下，美國科技業目前平均的預期本益比為46倍。但分析指出「本益成長比」 （price/earnings-to-growth ratio,PEG比率）將更能呈現出輝達目前的估值有多麼具吸引力。這項具前瞻性的估值指標，是由「本益比」除以「每股盈餘（EPS）成長率」所得出的結果，而其中的EPS成長率多使用EPS預估成長率來估算。當「本益成長比」小於1表示該股票被低估。以這個標準來看，相較於輝達可能帶來的獲利成長，其股價似乎被嚴重低估。

●這些AI硬體公司釋出吉兆

本財報季已經接尾聲，這表示我們大概可以根據AI生態圈裡其他公司的業績表現來推敲AI硬體市場的體質。

輝達先進AI晶片獨家供應商台積電在2024年第二季（與輝達第二財季的頭兩個月重疊）營收年增33%，與第一季的年增13%相比呈現跳躍式增長。值得注意的是，台積電7月營收年增45%，成長力道超出今年前兩季。

美超微（Super Micro Computer）的AI伺服器採用輝達晶片。該公司2024會計年度第四季（截至6月30日）營收年增143%，2025財年第一季營收目標中位數為65億美元，意味著較前一年同期大幅成長216%。

●科技巨頭資本支出暴增

根據雅虎財經網站報導，輝達45%營收來自「科技七雄」裡的微軟、Meta Platforms、特斯拉、Alphabet和亞馬遜。而這些大型科技公司也持續大幅提高資本支出以擴建AI基礎設施。微軟將2024財年資本支出提高75%至接近560億美元，並預期2025財年將進一步提高資本支出以打造更多AI服務。Alphabet表明將持續砸錢佈建伺服器和資料中心，因此到今年底的資本支出估將達到約500億美元，遠超出去年的320億美元。Meta將2024年資本支出預測從介於350億～400億美元調升至介於370億～400億美元。該社群媒體巨頭2023年的資本支出為280億美元，並預告一直到2025年，其資本支出將繼續擴大。此外，這些大客戶也都將採用輝達下一代Blackwell處理器。輝達曾表示一直到2025年，這些新晶片都將供不應求。