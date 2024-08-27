根據合作協議，ROG將在奇地亞城的「遊戲與電競區」設立電競旗艦店，全面展示其最頂尖的電競產品，包括ROG電競筆電、電競顯示器及各種遊戲周邊裝備。這將為全球玩家帶來無與倫比的遊戲與購物體驗。未來，ROG與奇地亞城將深化合作，共同推動多項創新計畫，致力於將奇地亞城打造成為世界頂級的電競生態圈，提供玩家更深入且全面的遊戲體驗，並促進沙烏地阿拉伯電競產業的蓬勃發展。

華碩電腦營運長謝明傑表示：「我們非常榮幸能與奇地亞城建立深度合作，共同打造無與倫比的電競體驗。ROG一向致力於為玩家提供強大效能與時尚設計兼具的電競裝備，並展現無懼挑戰的精神。此次合作不僅是我們在電競領域的新突破，我們也期待未來與奇地亞城共同推動沙烏地阿拉伯電競產業的新發展。」

奇地亞董事總經理Abdullah Aldawood則表示：「我們非常高興能與華碩旗下的電競領導品牌ROG合作，這不僅有助於實現我們將娛樂融入生活的願景，也進一步鞏固奇地亞城作為全球電競聖地的地位。ROG始終致力於為玩家提供最優質的產品，我們期待在這次長期合作夥伴關係的基礎上，繼續攜手推動電競產業的成長與發展。」