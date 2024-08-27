雙鐵「津貼薪情」大不同？台鐵產業工會日前爆料董總搶先調薪，基層從業人員卻仍是交通部轄下國營事業最低薪，相關津貼也低於勞動市場行情。反觀台灣高鐵企業工會近日捎來好消息，稱台灣高鐵公司已同意新增「小夜班」津貼，高鐵公司也證實預計10月起開始實施。

台灣高鐵企業工會指出，高鐵公司一直以來針對勤務補助僅分為早班175元與大夜班475元的津貼給予，然而許多輪班人員的班別於00：00以後下班者，無異於占據正常的睡眠時間，因此企業工會爭取於00：00下班的同仁能有類似的小夜班津貼。

工會提到，今年2月在例會時向高鐵公司提出增加小夜班津貼訴求，經過多次討論與爭取，歷時6個月終於完成協議並通過。然依輪班勤務補助原則，不可否認橫跨夜間出勤的同仁較為辛苦，故補助金額應與夜班津貼有較大的區別，考量上述種種後，最後決議為275元。

高鐵公司昨已向內部公告，10月1日起，凡上班時間介於14時至18時59分，且班表為00：00（含）之後下班者，皆可領取小夜班津貼275元。

工會也說，這次打破長久以來的輪班勤務補助政策，感謝會員的建議讓企業工會能夠綜整多方意見與考量，也感謝高鐵公司能聽取同仁意見，早日讓這項訴求完成。

對此，台灣高鐵公司表示，針對夜間輪班同仁，原本即有補助，為進一步體恤同仁，這次新增「小夜班」輪班勤務補助。依次給予勤務補助275元，預計10月1日起實施，並於昨日已公告全體同仁。