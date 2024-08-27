台亞（2340）27日召開法說會，集團旗下星亞視覺（7753）將確定於8月29日以每股45元價格重返興櫃，為集團積極轉型與專業分工邁出重要的第一步。

台亞新任總經理蔡育軒表示，2024年上半年台亞實現了20.4億元的營收，較去年增長10.5％；其中發射、感測元件對比同期成長近13％，而功率元件則成長16％，蔡育軒指出，主要是受益於2024年AI熱潮擴大進入智慧生活應用，各類相關需求隨之成長、除帶動AI PC、智慧家電汰換潮外，加上智慧穿戴應用的推陳出新，均為台亞的發射、感測及功率元件等產品帶來穩定成長的營收動能。

展望2024下半年，台亞集團將加大加深對寬能隙功率半導體元件市場的投入，持續積極拓展旗下子公司積亞半導體（碳化矽SiC產品）及冠亞半導體（氮化鎵GaN產品），目前台亞集團旗下冠亞半導體已成功完成首條月產能2,000片的8吋生產線設備安裝及調試，啟動首套MOCVD磊晶設備的小規模量產，首批650V HEMT元件已進入試產測試階段，其目標冀望在2024年第四季度前完成產品驗證，並預計明年開始貢獻營收。

此外，台亞集團旗下星亞視覺（7753）將確定於8月29日以每股45元價格重返興櫃，台亞董事長李國光表示，星亞興櫃的過程中雖有些阻滯，但總算在集團所有同仁們、凱基證券、元大證券等輔導券商與各主管機關的全力協助與配合下，應可順利在8月29日掛上興櫃市場進行交易，再加上日亞化學集團常務取締役戴圳家策略布局中的積亞、和亞智慧等子公司也陸續積極進行IPO作業，預期在未來幾年內將開啟亞家軍掛牌熱潮。

星亞總經理李柏龍表示目前在手訂單能見度已達六個月，且多個國內外專案即將進入下單階段，加上戶外廣告（Out of Home）應用主力客戶營運成長策略所帶來的需求增長，在安裝工程如預期進度下，將對星亞未來整體毛利率、獲利表現帶來正面的貢獻。此外，星亞的新一代數位顯示系統已於七月進入量產階段，隨著製程不斷優化，預計產能將提升超過20％。

截至目前，今年前七個月的業績已較去年同期成長13％，展望下半年，星亞對營運表現持樂觀態度，預計將進一步推動全年營收與獲利的增長。