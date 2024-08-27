IKEA販售的原木色手掌，經常被民眾掰成中指，一名男子昨到IKEA購物，見賣場內原木色手掌的食指及中指，都被店員綁上束線帶，將其拍下PO上網，引起5萬人討論，網友全笑瘋，紛紛直呼「以後去IKEA少一個樂趣。」

原PO昨（26）日《Threads》上傳2張照片指出，IKEA賣場內販售的原木色手掌，食指和中指都被店員綁上束線帶，他看到後直呼「IKEA現在不讓人比中指了。」

過去不少民眾逛IKEA，見賣場內的「手掌」原木裝飾品，都會把手指掰成中指樣，讓店員不堪其擾，全台9分店同步在原木色手掌裝飾品的食指、中指綁上束線帶。圖文讓5萬人笑瘋，大批網友直呼，「這樣我就失去了每次去IKEA必定會看到的風景」、「以後去IKEA少一個樂趣啦」、「IKEA店員表示困擾。」

少部分人看了原PO的貼文後，實際到IKEA逛一圈，發現有漏網之魚，「新莊店被我發現兩個沒綁的」、「新莊的還可以玩」、「青埔的還可以。」