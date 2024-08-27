翻攝爆料公社

傳統市場因為時間的問題，送貨跟開攤時間都會避開，而最常出現問題的就是傳統豬肉攤，而雲林的斗南市場，遭網友踢爆，在凌晨時分兩隻早上要賣的豬，放在攤位上，結果市場內的老鼠在攤位上吃著自助餐！發現後立即用手機拍攝下來，實在相當驚悚，也擔心食安的問題！

這名網友將市場內老鼠啃食豬肉的影片，發在網路《爆料公社》，根據影片中來看，這市場內的豬肉攤，上面擺放著兩隻全豬，而豬肉上有3隻老鼠像是在吃自助餐一樣，不斷啃食，網友發文表示「米奇與佩佩豬的邂逅，斗南市場的豬肉攤！先餵飽米奇再說！」。

而網友看到這噁心的畫面，紛紛留言表示：「好噁心喔」、「買的人如果知道，不知道會怎樣！」、「這是老鼠自助餐嗎？」、「老鼠三兄弟！」、「傳統市場好像都會這樣」、「豬肉跟豆腐攤最恐怖」、「豬肉這樣丟著不管，批發商很扯，豬肉攤沒處理也很扯」、「呆丸東西好吃的秘密被發現了..」。