達美樂聯手乾杯和推牛豚雙花燒肉披薩。（達美樂提供）

餐飲業吹起結盟風！台灣達美樂27日宣布，與台灣日式龍頭霸主「乾杯燒肉居酒屋」結盟，攜手推出全新「牛豚雙花燒肉披薩」，瞄準9月中秋假期的烤肉商機，為消費者帶來前所未有的美味體驗，並於28日（本週三）於台北龍江門市提供100份「牛豚雙花燒肉披薩」免費試吃，當天上午10點起發放號碼牌，先到先得，送完為止。

中秋節就是要烤肉，達美樂表示，中秋烤肉早已成為台灣人的國民活動。今年，我們特別與燒肉界翹楚「乾杯燒肉居酒屋」共同開發，將燒肉店人氣商品完美呈現，推出中秋應景「牛豚雙花燒肉披薩」，真材實料展現原汁原味。

「牛豚雙花燒肉披薩」選用乾杯超人氣的角切豚五花和嫩滑多汁的牛五花，肉量總重達七盎司，絕對讓消費者大飽口福，淋上乾杯獨家秘製燒肉醬汁與台灣蔥白及白芝麻，一款披薩兩種享受，口感豐富，風味絕佳。

達美樂表示，非常高興能與乾杯合作，這次聯名不僅是兩個品牌的結合，更是我們對創新和品質的共同追求。我們相信這款牛豚雙花燒肉披薩將成為中秋假期的熱銷美食，為台灣民眾創造快樂、大啖美食的歡聚時刻。新產品將於8月31日（周六）起在達美樂全台門市正式開賣，限量發售