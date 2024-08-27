台亞上半年的營運績效，台亞2024年上半年度台亞營收20.4億元，年增長10.5%；其中發射、感測元件對比同期成長近13%，而功率元件則成長16%。台亞新任總經理蔡育軒表示，主要是受益於2024年AI熱潮擴大進入智慧生活應用，各類相關需求隨之成長，除帶動AI PC、智慧家電汰換潮外，加上智慧穿戴應用的推陳出新，均為台亞的發射、感測及功率元件等產品帶來穩定成長的營收動能。

展望2024下半年，台亞集團將加大加深對寬能隙功率半導體元件市場的投入，持續積極拓展旗下子公司積亞半導體(碳化矽SiC產品)及冠亞半導體(氮化鎵GaN產品)，目前台亞集團旗下冠亞半導體已成功完成首條月產能2000片的8吋生產線設備安裝及調試，並啟動了首套MOCVD磊晶設備的小規模量產。而首批650V HEMT元件已進入試產測試階段，其目標冀望在2024年第四季度前完成產品驗證，並預計明年開始貢獻營收。

台亞董事長李國光表示，新技術、新產品與新投資是遵循整個日亞化學集團常務取締役戴圳家策略布局的一部分，更是讓台亞未來能更強大的黃金轉骨期，但投資轉型轉骨成功到獲利之前，勢必要經歷與面臨大量資本支出與產品驗證等攤提而侵蝕獲利的陣痛期，因此台亞今年的獲利肯定會受到影響。

今年下半年重頭戲的感測元件市況，總經理蔡育軒說明，下半年狀況如三個月前預估，訂單、營收、需求可望優於上半年表現，上半年稼動率約50-52%，預估下半年可望升至60-70%，感測營收可望成長高個位數，不過年底配合台電稅修，傳統12月營收估會略為下滑。

碳化矽方面，中美產能過剩，使得價格下殺，台亞董事長李國光表示，市場價格競爭要伴隨品質提升，品質沒有提升則是負向循環，台亞集團均以品質優先而非價格，公司大多以能源、車用等客戶為主，價格敏感度不高，台亞集團較不隨價格波動。