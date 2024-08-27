中租-KY 2024年第二季合併營收創257.32億元新高，季增2.9％、年增6.62％，歸屬母公司稅後淨利64.09億元，季增10.21％、年增3.81％，創同期次高、歷史第五高，每股盈餘（EPS）3.55元。

累計中租-KY上半年合併營收507.46億元、年增7.34％，創同期新高，歸屬母公司稅後淨利122.24億元、年減6.42％，仍創同期第三高，每股盈餘7.08元。信用資產8140.44億元，年增7％、較去年底成長2％，業務動能及營收穩健成長。

中租-KY表示，上半年獲利下滑，主因中國大陸今年財政返還及即征即退等稅務利益年減約2億人民幣，及延滯較多而提列較多信用減損。觀察上半年三大市場概況，台灣、中國大陸、東協營收分別年增9％、6％、4％，獲利分別年減4％、12％、26％。

而中租-KY第二季合併延滯率自3.4％升至3.5％，主因中國大陸自4％升至4.1％、東協自4.5％升至4.9％影響，台灣則自2.8％降至2.7％。公司表示，東協延滯率增加主要受泰國影響，中國大陸新增延滯已趨穩，整體資產品質仍控制得宜，且備抵損失維持穩健。

中租-KY董事長陳鳳龍表示，中國大陸第二季延滯率雖略微增加，但新增速度已見趨穩，整體狀況仍在風險胃納量內。惟鑑於整體經濟狀況還在停滯狀態，公司因此加強人力配置、加速延滯案催收進度因應。

而東協的泰國因整體經濟環境轉弱，在公共設施預算執行較慢、承作的相關車輛融資金額較多下使延滯率提升，但基本上都有車輛擔保價值，公司對此加強延滯催收、加速車輛取回及處理。同時，馬來西亞和柬埔寨兩地業務占比亦高，且延滯率下降、獲利率提升。

對於是否透過併購拓展營運市占率，陳鳳龍表示，併購向來是中租-KY考量策略之一，在東協若有併購機會不會排斥，但在執行和評估方面會相當小心，目前尚無明確併購評估標的。財務長陳文正則表示，公司目前現增計畫進行中，目前尚無其他籌資計畫。