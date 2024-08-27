基隆市基金一路、二路的人行道常有破損、路障等狀況，基隆市政府積極爭取中央補助，針對人行環境進行全盤改善。（張志康攝）

立法委員林沛祥日前表示已向中央爭取經費，進行安樂區基金一、二路人行環境及道路改善，初步的規畫設計費初審通過，全長3.8公里的路段，預估總經費將達2億元之譜，工期預估需要4到5年。基隆市政府工務處表示，這次將整合既有的管線下地，打造人行動線，後續也將舉辦地方說明會。

基隆市基金一路、基金二路一帶的人行道20餘年沒有重修，隨著時代進步，安樂區的居住人口也逐年增加，人行道破損、行道樹樹根隆起、電箱擋路的問題都造成當地居民的困擾。

基隆市政府向中央政府提報基金一、二路人行環境暨道路改善工程規畫設計補助，總經費需求830萬元，中央補助680萬元，基隆市政府自籌約149萬元。預期將會改善的項目包括易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施、路段人行環境、校園周邊暨行車安全道路改善。

林沛祥表示，這一段路居住的人口密集，對行人很不友善。過去地方提改善計畫案，都無法獲得中央的支持。他得知基隆市政府今年希望爭取中央「永續提升人行安全計畫」經費，工務處及區公所也擬好了完善的計畫，他便協助向交通部公路局爭取，希望納入明年度的改善計畫。

依基市府提出的改善計畫，總經費約需新台幣2億元，目前這項工程的規畫設計費800餘萬元爭取中央競爭型補助初審過關。

基隆市工務處公有建築科長廖俊育表示，這個路段自安一路370巷起，至基金三路2-1號止，全長約3.8公里，雙向的人行環境的改善長度約7.9公里。內容包括路側障礙物移除改善，提升市區道路人行道、自行車道人本空間品質與服務設施機能，改善街道市容景觀及提高人行通行安全。另外也將舊有的市區道路設施整併及減量，整合管線下地相關工程。

民進黨籍市議員吳驊珈表示，去年3月邀請市府工務處及多位在地的里長共同會勘，討論基金一、二路上人行道的改善方案，感謝基隆市政府工務處積極辦理，持續爭取中央補助，雖然向工務處確認還沒收到核定公文，但還是期待交通部公路局挹注經費，讓基隆市民能有安全回家的路。

議員鄭愷玲表示，從上個任期以來就與工務處辦理多次基金一二三路的人行道會勘，並與當地店家不斷溝通，希望可以通盤改善，降低店家影響，然而礙於經費過於龐大，需向中央計畫申請，沛祥委員上任不到一年，積極向中央爭取，聽到獲得公路局補助，她非常開心，也希望可以儘速改善人行道環境，另外她也希望可以藉機一起解決電桿設置的問題，減少對周邊店家及住戶的影響。