日前，西洋天后泰勒絲剛結束Eras Tour歐洲場巡迴演出，她被發現在橫跨各大洲巡演時，同時愛心捐款給英國、歐洲及美國各地的食品銀行，藉此援助各地中低收入戶之外，更有效緩解氣候變遷，降低碳排放。

據外媒報導，位於英國的卡迪夫食物銀行的執行長比格斯（Biggs），證實泰勒絲於The Eras Tour巡演期間，向他們捐款。雖然沒有公開確切金額，但透露這筆捐款可以為1,200人提供「3天份的3餐」，換算下來約10,800份餐點。「這是自機構成立以來，收過最高額的捐款。」他說。

由於歐美各地的食物及住房成本不斷上升，致使不少中低收入戶難以維持日常生活所需；在這個狀況下，不僅中低收入戶生存壓力大，食物銀行也因為社區需求增長，而面臨重大壓力。

因此，泰勒絲的捐款對他們來說就如同及時雨，一解燃眉之急。除了卡迪夫食物銀行以外，在英國、歐洲、美國各地也都有食物銀行表示收過泰勒絲的捐款。據傳從去年(2023) 3月開始，泰勒絲已捐贈相當於數十萬份的餐食。

至於食物銀行為何如此受到泰勒絲的青睞，是因為食物銀行能確保優質食物不被浪費，並重新分送給有需要的人；此外，他們也會號召公益廠商接濟三餐不濟的人，提供短暫的食物援助。食物銀行還有另一層面的好處，就是能夠透過本地化捐贈，既可以減少運輸過程中產生的碳排放，也可以減少因食物浪費而產生的碳排，可說是一舉兩得。