即使美國聯準會認為對抗通膨的任務已步上軌道，降息時間點已到，但消費者仍在與昂貴的物價搏鬥，達拉斯聯邦儲備銀行最新調查結果顯示，消費者購買香腸的需求上升，顯示美國經濟仍有隱憂，經濟衰退風險並未消退。

綜合外媒報導，美國投資機構Bespoke Investment Group在社群平台X上點評此現象，「食品價格是消費者最關心的問題，雖然通膨數據已經下降至政策制定者能夠接受的水準，但長期累積的物價漲幅，已經讓一般美國人相當不滿。」

市場普遍認為，當經濟走弱時，便宜蛋白質的銷量會成長，香腸能夠替代其他價格較高的蛋白質，且不會用掉過多購買食品的預算。事實上，達拉斯聯邦儲備銀行的報告也提到，食品製造商對經濟前景並不樂觀。

不具名的食品製造商表示，由於氣候與成本上升的因素，農業受到嚴重傷害，甚至有製造商直言，現在已經是為經濟衰退做準備。華爾街對市場看法多空不一，悲觀者認為，多項經濟數據皆不如預期，逼近經濟衰退。

前摩根大通、安聯環球資深分析師Jon Wolfenbarger認為，就業市場正在降溫，每周工時也下探，製造業人數降低，代表失業率有上升的空間，「考慮到目前股市估值較高，標普500指數可能會從目前的水準暴跌7成。」