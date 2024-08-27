桃園市大園區五權國小因操場年久失修，PU跑道缺乏彈性、中央球場龜裂，國民黨立委涂權吉爭取中央經費逾507萬元，桃園市政府教育局配合款217萬元，預計11月底完工。教育局說，目前桃園市共有17所學校獲教育部核定補助運動場專案，陸續發包施工中。

桃園市大園區五權國小因操場年久失修，PU跑道缺乏彈性、中央球場龜裂，國民黨立委涂權吉爭取中央經費逾507萬元，桃園市政府教育局配合款217萬元，預計11月底完工。教育局說，目前桃園市共有17所學校獲教育部核定補助運動場專案，陸續發包施工中。（校方提供／廖姮玥桃園傳真）

桃園市大園區五權國小因操場年久失修，PU跑道缺乏彈性、中央球場龜裂，國民黨立委涂權吉爭取中央經費逾507萬元，桃園市政府教育局配合款217萬元，預計11月底完工。教育局說，目前桃園市共有17所學校獲教育部核定補助運動場專案，陸續發包施工中。（校方提供／廖姮玥桃園傳真）

教育局表示，五權國小運動場補助總經費為725萬元，教育部補助逾507萬元，市府配合款217萬元，目前工程因學校唯一動線出入口正在施工，固工程暫停中，進度為0％，預計9月中進行施工， 11月底完工。

五權國小校長林錦杏說，學校操場對學生來說是非常重要的運動場地，現有的跑道在2001年時修建，歷經23年PU跑道早已缺乏彈性、中央球場也有裂痕凹陷，開心獲得中央補助，目前已經完成招標，整修以功能為導向為主，中間規畫籃球場、躲避球場，學校操場為多功能場地，社區松柏會也會借用場地，辦理活動，預計9月中進行施工，讓學生都能有安全的運動場地。

涂權吉說，五權國小操場年久失修，球場損害的程度，隨時都可能造成學生安全受疑慮，嚴重影響學生權益，向教育部爭取70％補助改善學生的運動場地，希望每個學生都能有安全的學習、運動場地。