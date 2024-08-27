24歲的新生代潛力女星雷嘉汭去年因演出《八尺門的辯護人》爆紅，她27日與黃信赫、鄭宇恩、金東昱、張睿家、阮氏翠恆、胡瑋杰、主題曲演唱人桃子A1J出席青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》記者會，被問及下月11日就要公布金鐘獎入圍名單，坦言：「說不緊張是騙人的吧，誰不緊張，很期待啦！」並透露當天沒有排工作、會跟媽媽在一起，因為已經約好當天要出國到歐洲度假。

雷嘉汭在《讓我看見你是誰》與29歲的黃信赫上演純愛，戲外24歲的她還是「母胎單身」，雖然曾在電影《哭悲》就獻出初吻，這次已不是第一次拍吻戲，但她回憶劇中在羽球場與黃信赫第一場拍吻戲 ，「我會不自覺閃躲，還有一場戲是他來找我求和，一開門他就太激動飛撲擁抱，被導演說這是青春校園劇、不是18禁，因為他一副要把我撲到床上！一旁的詹懷雲也說這不是青春校園劇嗎？」坦言自己被「嚇歪」。黃信赫則解釋：「劇本上說要抱抱和親，做那方面的事。」被笑說愈描愈黑。

金東昱、鄭宇恩出席《讓我看見你是誰》宣傳記者會。（陳俊吉攝）

雷嘉汭劇中飾演台越混血新二代，她說這是自己第一次演這麼甜的影集，也終於沒有背負那麼多、那麼沉重的議題或是要被追殺等情節，演起來很快樂、輕鬆。她連續幾個角色都跟新住民、外籍身分有關，笑說不擔心被定型，反而是另一個機會了解不同國家的文化特色，「之前也拍了台印合作的作品，還是我乾脆集齊？泰國、緬甸都沒關係」。

《讓我看見你是誰》主演群出席宣傳記者會。（陳俊吉攝）

雷嘉汭出席《讓我看見你是誰》宣傳記者會。（陳俊吉攝）

她從來沒交過男友、目前也沒有追求者，坦言一直都很想戀愛，曾被合作過的3、4個導演提醒一定要去談戀愛，因為表演有一部分也需要親身經歷過。飾演老師的胡瑋杰聽到她沒談過戀愛很驚訝，雷嘉汭問：「你要幫我介紹嗎？」胡瑋杰笑回：「我身邊都不是什麼好人。」

黃信赫、雷嘉汭出席《讓我看見你是誰》宣傳記者會。（陳俊吉攝）

21歲的金東昱是台韓混血，目前就讀慶熙大學經濟系二年級，他說自己是同劇演員年年紀最小的，當時拍戲時大家都很照顧他，下戲後還會提點、用簡單方式教他；他下周將回韓國繼續讀書，因為對拍戲很有興趣，之後在韓國還會報名表演補習班，坦言在韓曾被JYP星探相中，「國中時曾去練習兩天，可能我唱歌跳舞沒有特別優秀，之後就沒有被通知要去」。