前桃園市長鄭文燦號「鄭百億」，檢調在其床頭櫃發現678萬現金，其施姓助理家也有88萬現金。(檢方提供／蔡依珍桃園傳真)

前桃園市長鄭文燦號稱「鄭百億」，檢調4度聲請搜索都被法院駁回，直到鄭文燦7月11日收押禁見後，檢警7月29日再赴鄭文燦台北居所，才在床頭櫃扣得現金678.5萬元，其施姓助理家中也搜得現金近88萬元，是否涉及財產來源不明罪將另行偵辦。鄭文燦裝錢方法也很有一套，保冷袋、箱子、木盒等，裡面都曾藏錢。

前桃園市長鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬，桃檢總動員，調詢及訊問131人次、搜索40處細查，在7月11日聲押鄭文燦獲准後，於7月29日取得搜索票，前往鄭文燦位於台北市住處搜索，意外在鄭文燦居處主臥室邊柱旁的暗櫃內，發現2個上鎖的保冷提袋，藏放現鈔678萬5000元，由於鄭文燦無法清楚交代來源，檢方已另行分案偵辦是否涉及財產來源不明罪。

據悉，檢調除在鄭文燦台北住處查獲大筆來源不明的現款，面對「鄭百億」傳聞，也接獲具體檢舉，指鄭文燦疑以人頭購置桃園市藝文園區中悅建設等的2處豪宅，甚至還有上億元的政治獻金。檢方都已另外分案調查，將比對鄭文燦歷年來的財產申報資料及變化，追查是否涉嫌財產來源不明罪，甚至是否有未申報的政治獻金。

檢方也發現鄭文燦裝錢的「容器」五花八門，廖姓白手套將500萬元現金以牛皮紙袋包裝後，放入黑色手提袋丟在官邸會客室桌下，鄭文燦1年後返還竟改以「木盒」包裝，且從原本的銀行九分紙鈔帶捆綁改為橡皮筋，證明早已知悉是現金甚至拿來花用殆盡。另外，鄭文燦住處搜得的現金竟是以保冷提袋保護再放到床頭櫃，藏錢技巧高招。