和碩董事長童子賢27日出席2024台灣創投公會年會，以「投資台灣產業發展新布局」為題演講，針對未來的關鍵產業，認為半導體已經是戰略物資，而下一波則是AI，同時預言石油將會逐漸弱勢，新能源會帶來一波財富、國際勢力的重新分配。

童子賢在演講中，從台灣的出口成長，台灣的民主投資、教育投資談到農業、工業的發展，一直到現在的半導體，直言蔡英文執政的8年間，台灣的人均GDP每年有4.8％的複合成長率。

針對下一個21世紀的關鍵產業，童子賢指出，半導體已經是新戰略物資，預期下一波戰略物資在AI，將會帶來創新創業潮，還會在未來10年帶動IT產業發展，並大幅提升生產力。

童子賢表示，Google有個醫療用的模型，可以隨口問他醫療的問題，很快就會得到答案，這個模型的成果被Google發表在嚴謹的雜誌，在驗證後發現成熟的醫生回答正確率有92.9％，而這個模型正確率也可達到92.6％，已經是1個成熟的臨床醫生水準。

除了AI應用外，童子賢表示，電動車、無碳經濟持續在發酵，並預言石油的勢力將會下滑，目前全球1年消耗370億桶石油，每桶80美元，大約在3兆元左右，不過全球在2023年用掉29.92兆度的電，以每度6元台幣計算，全球的電在2023年有6兆美元的產值。

童子賢也再次重提核融合技術，表示未來誰能掌握核融合，就能掌握新能源的聖杯，將取代石油成為最重要的能源掌控，並以近期國際核能技術的動向，像是微軟創辦人比爾蓋茲，所支持的新式核電廠正在動工；大陸在福建正在建志快中子滋生反應爐，距離馬祖僅30至40公里。

在演講尾聲，童子賢再次提到「電力及國力」，強調電動車、AI應用、晶片製造都需要高品質電力去支持，而台積電的用電正是台灣科技能力的實力展現，應該要把產業轉型的條件備妥，才能讓台灣持續創新。