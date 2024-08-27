每年7～9月為百香果盛產季節，其獨特酸甜滋味，備受許多人喜愛。對此，營養師高敏敏大讚百香果是水果界的「刮油王」，熱量很低外，還富含膳食纖維、維生素A和C等營養素，具維持血糖穩定、吸附壞膽固醇、增加飽足感、保護皮膚等作用。但她提醒，腎臟病、糖尿病患者別食用過多，一天最多2～4顆視大小而定。

高敏敏在個人粉專發文表示，百香果每100公克的熱量僅約64大卡，升糖指數（GI值）才16，膳食纖維為5.3公克，維生素A含量1617（IU），維生素C含量32毫克。她指出，低GI水果可維持血糖穩定、減少脂肪形成；而豐富的膳食纖維可增加飽足感、降低飢餓感，以及吸附壞膽固醇；維生素A、C則有助於皮膚對抗紫外線，讓人越吃越水亮。

但不同族群在攝取上也要注意，高敏敏提醒，像是腎臟病與糖尿病患者，切勿食用過多，一天最多2～4顆看大小，並可分散於不同時段攝入。

另外，高敏敏補充，在大啖百香果前可先拿起來「搖一搖」，若沒有聽到水水的聲音，代表果肉尚未分離，吃起來會比較甜；如有水水的聲音，表示果肉分離，味道會比較酸。她並建議，買回家不要馬上冰冰箱，於室溫下放個幾天，待表皮稍微產生皺摺，此時才是最佳食用時機。

營養師余朱青先前也在個人粉專推崇百香果的好，指食用不同部位能提供不同的營養價值，包括白色果皮能防關節炎、改善氣喘；種籽能保護心血管、抗老；黃色果肉能降血壓、預防乾眼症及消水腫，可說整顆都是寶。