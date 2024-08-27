《2024台灣米其林指南》於27日下午2時揭曉，一次公布台北、台中、台南及高雄4個城市的獲獎名單。(米其林指南官方提供)

台灣米其林指南2024發布會27日登場，台灣米其林董事長毛行健表示，米其林指南進入台灣邁入第7年，米其林指南吸引更多美食愛好者來台，今年1星餐廳新增10間，包括7間新進榜與3間晉升為1星餐廳，而頤宮7連霸3星餐廳，也成米其林最大贏家。

Jl Stuido、頤宮Le Paiais、態芮拿下三星餐廳殊榮；二星餐廳則有侯布雄、logy、渥達尼斯磨坊、牡丹、RAW。

一星餐廳有A CUT、Ad Astra、斑泊、De Nuit、鹽之華法式餐廳、Forchetta、富錦樹台菜香檳（松山）、金蓬萊遵古台菜、Haili、Impromptu by Paul Lee、INITA、謙安和、吉兆割烹壽司、文公館、明福台菜海產、米香、山海樓、俺達的肉屋、巴黎廳1930＊高山英紀、欣葉 鐘菜、承、澀、明壽司、鰭隆、壽司芳、T＋T、請客樓、天香樓、雅閣、彧割烹、ZEA；新進米其林一星：A、Circum-、盈科Eika、雋GEN、L'Atelier par Yao、MINIMAL、NOBUO、Sens、Wok by O’BOND、元紀。

綠星餐廳則有，EMBERS、好嶼、小小樹食（大安路）、山海樓、Thomas Chien、陽明春天（士林）。

特別獎有侍酒師大獎曾雅惠（元紀）、服務大獎許縕珊（斑泊）、年輕主廚大獎陳莛諭（卉寓）。