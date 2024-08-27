台北市搜救隊副隊長楊朝元率領4位隊員，將於8月28日至9月2日遠赴日本東京，參加為期6天的「2024綜合防災訓練暨演習」。期間將拜會東京都消防廳，並前往臨港消防署、應急部隊等單位參訪交流。此外，他們還將在東京都消防廳第六方面消防救助機動部隊進行技術交流，並於9月1日親身參與年度綜合防災演習，與各國救援精英切磋救災技能。

日本每年在全國同步舉行綜合防災訓練，目的在於提升民眾防災意識與強化相關單位的防災整備能力。東京都政府更是以「危機管理網」之名，邀請亞洲各大城市的搜救隊共同參與，藉此提升國際搜救隊伍的聯合救援能力，確保災害來臨時能夠迅速協同應對。今年的演習情境設定為東京發生規模7.3地震，演習重點在於結合民眾、行政機關和各縣市的廣域支援合作，強化全方位的災害應變能力。

台日兩國同屬環太平洋火山帶，面臨相似的災害風險，雙方必須加強防災合作。日本每年有近百萬人參與的綜合防災訓練，涵蓋警察、消防、部隊與各類義工，規模之大堪稱亞洲首屈一指。台北市搜救隊此次受邀參加，正是期望透過與各國搜救隊的技術交流，汲取先進經驗，進一步精進台北市的防救災能力。

值得一提的是，台北市搜救隊於110年通過重型能力認證，成為全台首支通過國家搜救能力分級檢測的隊伍，實力備受肯定。該隊不僅多次參與國內外重大災害的搶救任務，更於今年2月與消防署及其他單位組成台灣搜救隊，前往土耳其進行震災國際人道救援。此次為台北市第16次受邀參加日本防災訓練，足見其救援實力獲得國際高度認可，並將藉此機會，與各國搜救隊伍進行更深層次的技術交流與合作，展現我國在國際救援行動中的重要地位。