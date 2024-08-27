餐飲業盛事《2024台灣米其林指南》今(27)日下午2時揭曉，一次公布台北、台中、台南及高雄4個城市的星級餐廳、綠星餐廳、最佳服務等特別獎。「台灣米其林指南」今年邁入第7年，每年評鑑結果，都是餐飲業的高光時刻，不只餐飲業關注，成功摘星的餐廳，往往也成為饕客大飽口福的追星名單。今年共49家摘星成功，包括米其林一星41家、二星5家、三星3家，三星榜單頤宮7連霸，JL Studio和態芮TaÏrroir二度蟬聯成功。

【特殊獎項】

侍酒師 元紀(台中) 曾雅慧

服務大獎 斑泊(台北) 許縕珊

年輕主廚大獎 卉寓(台中) 陳莛諭

【米其林綠星 共6家】

EMBERS

好嶼

小小樹食(大安路)

山海樓(台北)

Thomas Chien(高雄)

陽明春天(士林)

【米其林一星含新進與晉升共41家】

A CUT（台北）

Ad Astra（台北）斑泊（台北同榮獲服務大獎）

de nuit（台北）

鹽之華（台中）

Forchetta（台中）

富錦樹臺菜香檳 松山（台北）

金蓬萊遵古台菜（台北）

Haili (高雄)

Impromptu by Paul Lee（台北）

INITA（台北）

謙安和（台北）

吉兆割烹壽司（台北）

文公館(台中)

明福台菜海產（台北）

米香（台北）

山海樓（台北，同時拿下綠星）

俺達的肉屋（台中）

巴黎廳1930x高山英紀（台北）

欣葉鐘菜(台北)

承（高雄）

澀Sur（台中）

明壽司（台北）

鮨隆（台北）

壽司芳（台北）

T＋T（台北）

請客樓（台北）

天香樓（台北）

雅閣（台北）

彧割烹（台北）

ZEA (台北)

Restaurant A (台北)

Circum (台北)

盈科Eika (台北)

雋GEN (高雄)

NOBUO (台北)

Sens (台北)

元紀(台中，同時拿下侍酒師)

Late lier par Yao(台中)

MINIMAL(台中)

Wok by OBOND (台北)

【米其林二星共 5家】

侯布雄（台北）

logy（台北）

渥達尼斯磨坊（台北）

牡丹（台北）

RAW（台北）

【米其林三星 共3家】

頤宮（台北）7連霸

JL Studio（台中）二度蟬聯成功

態芮TaÏrroir（台北）二度蟬聯成功