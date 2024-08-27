民眾黨主席、台北市前市長柯文哲近日因拿選舉補助款4300萬購買商辦一事，引發各界討論。而原本民眾黨北市議會黨團，即將於28日上午舉行的居住正義講座，現階段也因「特殊考量」因此決定延期、擇日再辦。民眾黨團直言，鑑於近期外界對於本黨居住正義政策的不實質疑，為避免影響OURs都市改革組織長期以來的努力與公信力，本黨團在慎重考量後，決定取消本次講座，擇日再舉辦。

民眾黨團表示，這次講座由台灣民眾黨台北市議會黨團、台北市黨部與OURs都市改革組織聯合舉辦，意在深入探討社會住宅輪候制度及其對居住正義的影響。民眾黨一向高度重視居住正義議題，並致力於邀請專家學者與立法委員、地方議員共同參與相關政策的討論與推動。

民眾黨團強調，透過民間社團與台北市四位民眾黨籍議員的努力，過去一年台灣民眾黨在延續柯文哲市長的居住正義理念，獲得不少持續成果，例如持續盤點社宅基地與興辦社宅、推動社宅輪候制、延續社宅青創戶成果、以收入設算可負擔社宅租金、爭取「大我退舍」轉作社宅等。

民眾黨團直言，鑑於近期外界對於民眾黨居住正義政策的不實質疑，為避免影響OURs都市改革組織長期以來的努力與公信力，黨團在慎重考量後，決定取消本次講座，擇日再舉辦，避免外界可能藉此事對台灣民眾黨及OURs進行不當攻擊。

民眾黨將一如既往，堅守對居住正義的承諾，不論面對何種挑戰，都將持續推動社會住宅等相關政策，為所有市民創造一個公平、安全且穩定的居住環境。對於講座延期可能對社會各界所造成的不便，民眾黨團深感歉意，並感謝各界長期以來對民眾黨與居住正義議題的支持與關注。