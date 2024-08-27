美元長期以來作為國際流通和儲備貨幣，但美國智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）的研究人員表示，美元在金融市場上的主導地位將面臨重大挑戰，包括美國濫用制裁、美國債務、支付技術改進以及大陸央行推出數位貨幣。

根據《商業內幕》報導，布魯金斯學會示警，美元在全球金融市場的地位正發生顯著變化，過去數十年來，美元的使用量穩定下降，國際貨幣基金組織（IMF）估計，雖然美元主導各國央行的外匯存底以及世界貿易，但截至2024年初，美元佔全球外匯存底的比重，已從1999年的71%降至59%；而非傳統儲備貨幣的占比則上升，澳元、瑞士法郎和人民幣等貨幣，今年年初占所有央行外匯儲備的11%，比1999年的2%要高。

布魯金斯學會指出，美元的主導地位面臨以下四大挑戰：

1. 美國濫用制裁

俄烏戰爭從2022年開始，美國對俄羅斯和其盟友實施制裁，使俄羅斯推動經濟去美元化，大陸也積極推廣人民幣作為替代貨幣。由於美國將美元作為制裁武器，會讓用以結算或儲備的國家擔憂，一些國家已不願再被美國綁架。

2.美國債務不斷累積

國際信評機構惠譽去年下調美國的信用評級，原因是美國政府的治理水準持續惡化。由於美國債務負擔不斷上升，可能會讓美元持有者更為謹慎。

3.支付技術改進

更先進的支付系統使得非傳統貨幣的兌換更加容易，這可能會打壓市場對美元的需求，因美元向來被視為最具吸引力的兌換媒介，支付技術改進後，市場對媒介貨幣，尤其是美元的依賴將下降。

4.央行數位貨幣

大陸正在開發一種央行數字貨幣（CBDC），大陸的跨境銀行間支付系統CIPS，在過去幾年亦發展迅速，雖然美國聯準會已經創建自己的即時支付網絡，但仍尚未創建CBDC。