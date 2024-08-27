保育的南方四島海洋國家公園成漁船下網區，海管處遭轟不如廢掉。圖為水下30米公布27日下午該海域的AIS 船舶自動識別系統的圖示，要大家想像保護區內藍色標誌漁船都在幹嘛。（水下30米提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖南方四島國家公園雖於2014年6月8日正式公告設立，是台灣第九座國家公園。但隸屬內政部國家公園管理署的海洋國家公園管理處，長期來對漁民在範圍內底刺網禁漁區佈放底刺網等亂象視而不見，歷來引發批評，日前更因水下30米製作團隊曝光保護海域下還有綿延數公里長，有「海底死亡長城」之稱的底刺網，引發譁然。

水下30米還諷說，「原來總統賴清德就職時講的重視海洋，原來是重視海鮮。」更痛批，南方四島國家公園東吉海域放網浮球擺好擺滿，水下還有偷放掛底的底刺網，如果無能管理，那就乾脆廢掉，花一堆錢搞一個四不像的國家公園，只會管守法的人放任非法，有權力的人不做事，比做壞事的人更令人厭惡。

南方四島因玄武岩地質具有成為世界遺產的普世價值，同時其特有種植物、保育類野生動物、珍貴珊瑚礁生態與獨特梯田式菜宅人文地景等多樣化的資源，足具有設立成為國家公園的基礎條件。因此設立澎湖南方四島國家公園，以期積極保護澎湖南方四島暨周邊海域珍貴的自然與人文資源，使其成為永恆資產。

但多年來，海管處尸位素餐，不管陸上或海上，管理法令多如牛毛，卻消極執法，只一味擴充人員編制和管理站，而一直被潛水人、環保人士，甚至地方詬病。

水下30米攝影團隊，8月11日下午，便在東吉嶼港口外的鋤頭嶼旁邊的東吉沈城潛水點這理應禁止放置底刺網的海底，拍攝到長到看不見盡頭的底刺網，就大辣辣的橫放在水下。25日下午16時離開東吉嶼，一出港口就看見海面上漂著放棍（延繩釣）標示的大小浮具，一艘漁船就遠遠停泊等待收網。而不禁質疑，南方四島國家公園掛牌10年了，更在東吉駐點，這漁獵行為就像在玉山國家公園內打獵一樣挑釁，主事者卻能視而不見。

水下30米也強調，不反對漁獵，但既然成立國家公園，就是希望能保育該區域生態，如果做不到，那不如開放，公平一點大家一起來。不要把生態保育當口號，刺網幾公里長，一個潮水就可以把路過的底棲魚全數請上岸，幾次下網之後，還指望有魚嗎？現在，國家公園老是要人家檢舉才辦事，結果就是國家公園保育十年，魚還是沒人家多，獵捕依然，膽子大的贏，守法的是呆子。

對此，海管處處長徐韶良表示，26日看到社群媒體分享後才知道，未能掌握第一時間出海巡查，後續會虛心檢討，設法改善。但目前底刺網禁漁規定較複雜，區分全年禁漁期與季節禁漁區，而目前並非季節禁漁區禁制時期。而鋤頭北側不遠即涉二分區交界，許多漁民未必清楚瞭解界限座標，容易觸犯規定。

徐韶良指出，底刺網作業對於珊瑚礁生態影響極大，呼籲漁民朋友一定要遵守規定，避免觸法。也希望如果有發現底刺網作業，能夠隨即通報國家公園管理站、警察隊或海巡單位處理。