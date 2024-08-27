江蕙封麥多年確定國慶獻唱！ 恆述法師「這樣」看 @ChinaTimes #shorts #江蕙 #封麥 #恆述法師 #國慶 #二姐

台語天后「二姐」江蕙封麥9年，先前台北市長蔣萬安和高雄市長陳其邁皆許願她復出。如今，寬宏藝術稍早證實，「二姐將重拾麥克風在雙十晚會開唱」。消息傳出後各界又驚又喜。對此，恆述法師接受《中時新聞網》電訪親曝心聲，另外，她也提到胞弟費玉清復出可能性。

聽聞江蕙受邀參與今年10月國慶盛典，恆述法師表示，「哎呀！本來就沒有七老八老幹嘛退休啊，人嘴兩塊皮，紅死人不頂命，要唱、要退休都是自己決定的，她的粉絲一定很高興，費玉清若復出，大家一定也會很高興啊！」

恆述法師透露費玉清復出可能性。(記者游定剛拍攝)

隨著江蕙將復出，粉絲也在敲碗費玉清開唱。（圖／中時資料照）

至於，費玉清消失演藝圈5年復出可能性？恆述法師透露，「我看是不可能吧！小哥也不缺錢幹嘛要復出，他現在這麼快樂雲遊四海、各國去旅遊多好」。即便大批粉絲敲碗小哥復出，恆述則說，「長江後浪推前浪，前浪死在沙灘上，人要看開點，太陽沒有永遠在日正當中，沒聽過他動搖，除非他眷戀舞臺」。

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寬宏藝術27日發聲明表示，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典。謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」至於，江蕙前經紀人陳子鴻受訪則說，「這幾年都在做音樂教育傳承，和與科技業結合的工作，並未參與二姐這次演出」。