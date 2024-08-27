享譽國際大師級高富村木雕藝術展，從今日（27日）開始在高雄市原民故事館開幕展出，高雄市原民會表示，高富村木雕41件作品將於館內常設展開展，邀請全國民眾一起來高雄參觀木雕藝術師高富村的經典創作。
高雄市原民會表示，木雕藝術師高富村是屏東縣泰武鄉佳興村少數享譽國際的雕刻家，他的作品廣為國內外愛好木雕藝術之人士所收藏，墾丁的福華飯店也幾乎成了高富村的木雕作品展示中心。
原民會指出，2002年高富村所創作大型木雕作品「八部合音」更被選為台灣代表團至紐約市參與「911」悼念活動時的祈福外交國禮，大師的作品古拙而協調，堅毅而從容，以刻劃傳統生活文化為創作的主軸，其中更以狩獵題材居多，例如肩上扛著山豬、水鹿的獵人或手捧嬰孩的婦人，或有穿著完整傳統紋飾的人像，透過服飾上的符號意義，將部落文化的精神傳承下去。
原民會表示，高富村在創作上會刻意留下斧鑿痕跡，突顯出木頭原本的原生質感，表現出一種粗獷的生命力與迫切的冀望，他所傳承的原住民雕刻刀法著重在「部位」而非「比例」，因此他所雕刻出的作品乍看不寫實，卻是和諧的整體，因此獲得極高的評價。
2008年4月，高富村由於咳嗽不止，檢查發現自己已到了肺腺癌第三期，但他並沒有選擇休養身體，仍馬不停蹄的拿著電鋸繼續完成那一件件大型木雕，甚至還遠赴上海參訪交流，在抗癌的過程中，高富村選擇燃燒生命直到生命的終點。
原民會主委阿布斯表示，從大師創作中看見藝術與生活融為一體的實踐，也體現了原民藝術來自他們樂天知命及與生俱來的創造力，此次展覽作品共有3個展區，分別在原民故事館的1樓及2樓展示，每周一至周六都會從上午9點至5點開放觀賞，歡迎對木雕有興趣的民眾前來觀賞。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。