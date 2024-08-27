木雕大師高富村作品「暢所欲言」。 （林雅惠攝）

木雕大師高富村作品「神話的印記」。 （林雅惠攝）

享譽國際大師級高富村木雕藝術展，從今日（27日）開始在高雄市原民故事館開幕展出，高雄市原民會邀請全國民眾一起來高雄參觀木雕藝術師高富村的經典創作。（林雅惠攝）

享譽國際大師級高富村木雕藝術展，從今日（27日）開始在高雄市原民故事館開幕展出，高雄市原民會表示，高富村木雕41件作品將於館內常設展開展，邀請全國民眾一起來高雄參觀木雕藝術師高富村的經典創作。

高雄市原民會表示，木雕藝術師高富村是屏東縣泰武鄉佳興村少數享譽國際的雕刻家，他的作品廣為國內外愛好木雕藝術之人士所收藏，墾丁的福華飯店也幾乎成了高富村的木雕作品展示中心。

原民會指出，2002年高富村所創作大型木雕作品「八部合音」更被選為台灣代表團至紐約市參與「911」悼念活動時的祈福外交國禮，大師的作品古拙而協調，堅毅而從容，以刻劃傳統生活文化為創作的主軸，其中更以狩獵題材居多，例如肩上扛著山豬、水鹿的獵人或手捧嬰孩的婦人，或有穿著完整傳統紋飾的人像，透過服飾上的符號意義，將部落文化的精神傳承下去。

原民會表示，高富村在創作上會刻意留下斧鑿痕跡，突顯出木頭原本的原生質感，表現出一種粗獷的生命力與迫切的冀望，他所傳承的原住民雕刻刀法著重在「部位」而非「比例」，因此他所雕刻出的作品乍看不寫實，卻是和諧的整體，因此獲得極高的評價。

2008年4月，高富村由於咳嗽不止，檢查發現自己已到了肺腺癌第三期，但他並沒有選擇休養身體，仍馬不停蹄的拿著電鋸繼續完成那一件件大型木雕，甚至還遠赴上海參訪交流，在抗癌的過程中，高富村選擇燃燒生命直到生命的終點。

原民會主委阿布斯表示，從大師創作中看見藝術與生活融為一體的實踐，也體現了原民藝術來自他們樂天知命及與生俱來的創造力，此次展覽作品共有3個展區，分別在原民故事館的1樓及2樓展示，每周一至周六都會從上午9點至5點開放觀賞，歡迎對木雕有興趣的民眾前來觀賞。