女星大S前夫汪小菲今年5月閃電梅開二度，對象是台灣網紅馬筱梅（Mandy），婚後女方曾被拍到小腹微凸，疑似有喜。事隔3個月，張蘭昨（26日）與兒子、媳婦直播時，突然自爆5個月後就要「上任」當奶奶，還要兒子媳婦生一個小足球隊，引起熱議，甚至登微博熱搜。

張蘭時常透過社群平台直播帶貨，昨她找來汪小菲、Mandy，除了不停地為自家商品衝買氣，還語出驚人地說：「5個月後我就要卸任了，我就要上任當奶奶了。」接著一陣狂笑，喜悅全寫在臉上。而Mandy聽到關鍵字，對著張蘭笑了一下，汪小菲則繼續勾著Mandy，夫妻倆都沒證實肚皮是否有喜。

張蘭自爆五個月後又要當奶奶，頻催媳婦生一個小足球隊。（圖／微博）

不僅如此，張蘭也在直播中頻催生，「小梅加油，小梅趕快生，生一打唄，要生還不得生一個小足球隊啊。」面對婆婆的催促，Mandy保持一貫的笑容，未多作回應；汪小菲則皺眉，吐槽媽媽：「還有人這……，幹嘛呢你這個」、「好好過日子，好好過日子」，張蘭看到兒子的表情有點不太開心，趕緊用很長的笑聲帶過，並解釋自己只是在開玩笑。

消息一出，網友紛紛留言：「恭喜恭喜，咱們有自己的孩子了，不要再被大S控制了」、「這恭喜蘭姐，家增新丁。大S恐又趁勢炒作」，但也有很多人吐槽：「沒有大S好像沒人關注他們了」、「戲真多，一會說結婚滿月一起辦，一會說要不要孩子不重要，一會說沒懷孕，現在又懷孕了這張嘴一天到晚胡說八道」、「一個帶球上位，一個婚內出軌，一個尖叫聲太大，這一家人一定要鎖死，不要出來禍害其他人了」。