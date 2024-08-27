智慧資安科技董事長詹伊正表示，台灣一直都是全球資安攻擊的重點，根據我們的第一手業界觀察，工業控制系統（ICS）與物聯網/運營技術（IoT/OT）環境的資安威脅近年大幅增長，對企業營運以及人民生活的影響帶來莫大威脅。而作為全球領先的CPS安全公司，Claroty的解決方案提供深度可視性、威脅檢測與響應、風險管理等優勢，可以全面保護企業的關鍵基礎設施與運營安全，協防企業因應日趨艱鉅的資安挑戰。

Claroty亞太區總經理Eddie Stefanescu表示，Claroty的曝險管理解決方案，能夠識別和管理企業網路中的潛在風險，確保企業在面對威脅時具備快速應對能力；xDome for Healthcare專注於保護醫療物聯網設備，確保醫療環境的安全運行，提供從設備識別到威脅檢測的全方位保護。

智慧資安代理超過30個國際品牌，服務涵蓋企業與公私部門。2024年推出零信任、DevSecOps、OT資安及雲端合規四大方案，主打Defense Together的口號，將結合自有的資安服務團隊，偕同代理的國內外資安產品，提升資安效能與覆蓋範圍。

未來，智慧資安科技與Claroty將共同推動資安部署，提供企業客戶線上測試平台，加速發展相關應用，協助台灣企業從單一防禦模式進化到全面資安防護體系，涵蓋製造業、能源電網、社區水務設施、醫療設備、數據中心等領域，保護各種環境中的網路實體系統（CPS），包括IT、IoT、oT、IoMT和XIoT設備。