彭博社統計，外資從8月開始到現在，已買進9.338億美元等值的印尼股票，若買氣沒反轉，8月將是自2022年4月以來，單月買超最多的1個月。同時，也是第2個月外資的資金是淨流入，而不是流出。

經濟成長不如預期的陸股，以及股價過高的印度股市等，都是外資目前的重點調節市場。不過，外資並沒有從亞洲撤走，而是轉進股票被低估的東南亞股市，印尼就是其中一例。

外資在8月雖然也買超馬來西亞和菲律賓的股票，但是，印尼才是現階段外資在亞洲的最愛，因為主要指數每隔幾天就會創下新高。雅加達綜合指數（JKSE）在27日一度跌0.6%，在7558點附近，離歷史新高7620點卻不遠。

匯豐認為，當外資不再續賣亞股時，印尼股市可能會吸引更多資金進駐。另外，野村證券日前也上修印尼股市的投資評等，從中立轉變為增加持有，理由是聯準會一旦降息，印尼股市可能是亞洲新興股市中最亮眼的。